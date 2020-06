Calciomercato Milan – Dalla Francia: PSG, assalto a Romagnoli | News

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo le partenze di Thiago Silva e Tanguy Kouassi, entrambi persi a costo zero, è scattata, in casa PSG, la corsa ad almeno un nuovo difensore centrale in vista della stagione 2020-2021. Quelli di Jérôme Boateng e Lucas Hernández, entrambi del Bayern Monaco, sono nomi che, nelle ultime ore, rimbalzano con frequenza in orbita PSG ma, secondo quanto riferito da ‘Le 10 Sport‘, il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, avrebbe un’altra idea.

Leonardo, infatti, vorrebbe provare a prendere Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale e capitano del Milan, come noto sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2022. Il D.S. brasiliano sarebbe già entrato in contatto con Mino Raiola, agente di Romagnoli, per parlare di un potenziale trasferimento del numero 13 rossonero sotto la Torre Eiffel. Il Milan, però, non intende cedere il proprio leader difensivo.

Nonostante, infatti, lo stipendio di Romagnoli sia di 3,5 milioni di euro netti a stagione, ben oltre i parametri imposti dal fondo Elliott Management Corporation per i giocatori rossoneri, per lui sarà fatta un’eccezione alle ferree regole finanziarie.

Il Milan, adesso, dovrà però negoziare il rinnovo del contratto di Romagnoli con Raiola, il quale, dal canto suo, potrebbe essere tentato dal trasferire il suo assistito in Francia a migliori condizioni economiche … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>