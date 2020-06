Calciomercato Milan – Dalla Francia: rilancio del PSG per Bennacer

CALCIOMERCATO MILAN – Il PSG vuole, a tutti i costi, acquistare dal Milan il centrocampista franco-algerino Ismaël Bennacer, classe 1997, per la stagione 2020-2021.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘Le 10 Sport‘, il PSG avrebbe alzato la propria offerta per Bennacer. Leonardo, direttore sportivo del PSG ed ex rossonero, dopo essersi visto rifiutare nei giorni scorsi la proposta da 30 milioni di euro per l’ex empolese, avrebbe alzato la posta offrendone 40.

I parigini, adesso, attendono la risposta del Milan a quest’ultima offerta per Bennacer. ECCO, INTANTO, LA VERITÀ SULLA CLAUSOLA RESCISSORIA DEL CONTRATTO DEL CENTROCAMPISTA >>>