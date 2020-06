Calciomercato Milan – Bennacer blindato: la verità sulla clausola

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come Ismaël Bennacer, classe 1997, centrocampista franco-algerino, per il Milan non sia sul mercato. Il calciatore, prelevato la scorsa estate dall’Empoli per 16 milioni di euro, è sempre più incedibile per il club di Via Aldo Rossi.

Questo nonostante su Bennacer stiano premendo PSG, Manchester City e Real Madrid. Si è sparsa, in questi giorni, la voce che, nel contratto di Bennacer con il Diavolo, sia presente una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Vero, ma il club ha precisato che tale clausola scatterà soltanto dall’estate 2021 e non in questa stagione.

In questo modo, adesso, sarà il club rossonero a valutare le eventuali offerte concrete che potrebbero arrivare per il suo numero 4. Il quale, per inciso, è concentrato sul campo e sulla ripresa di Coppa Italia e Serie A. Per Juventus-Milan, intanto, il tecnico Stefano Pioli studia una soluzione offensiva alternativa. PER I DETTAGLI VAI ALLA NEWS >>>