Verso Juventus-Milan: Pioli con Rebic ‘modello Ibrahimovic’

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato del Milan che, autore di 7 gol da gennaio a marzo 2020, è ora chiamato ad un esame di maturità importante. Ovvero, quello di fare gol contro un avversario molto più forte ed in assenza di quello che, finora, è stato il suo ‘totem‘ nell’avventura milanista.

Spetterà a Rebic, infatti, fare le veci di Zlatan Ibrahimovic in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia dello ‘Stadium‘, Juventus-Milan, in programma venerdì sera. Lo svedese, squalificato ed infortunato, non potrà prendere parte al match di Torino e Stefano Pioli, tecnico rossonero, sembra intenzionato a far giocare l’ex Eintracht Francoforte da unica punta nel 4-3-2-1 che ha in mente di schierare contro i bianconeri.

Senza la corsa, oltretutto, di Samu Castillejo ed agli strappi di Theo Hernández, altri due squalificati di lusso, la possibilità che il Milan strappi il biglietto per la finale di coppa del 17 giugno prossimo allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma passa per i piedi di Rebic, che ha dimostrato di sapersi adattare in posizioni diverse, in attacco, anche nella fila della sua Nazionale. Il croato, infatti, è dedito al lavoro, lo fa con faccia tosta, carattere e si contraddistingue per duttilità.

Tutte capacità, queste, ha evidenziato la ‘rosea‘, che anche nel Milan gli hanno permesso di scalzare Rafael Leao dal ruolo di titolare. In questi giorni, a Milanello, Rebic godrà dei consigli di Ibrahimovic che, seppur da fuori, non farà mancare la sua guida carismatica ed il suo apporto alla causa della squadra rossonera. In campo, però, toccherà a Rebic cercare di trascinare il Diavolo verso la finale di Coppa Italia.

Anche perché, non va dimenticato, vincere, eventualmente, il trofeo vorrebbe dire accedere direttamente all’Europa League senza passare né dai preliminari né, tanto meno, dai risultati in campionato … Eliminare la Juventus, poi, darebbe un po’ di smalto al blasone opaco del Milan nell’ultimo periodo. E, partendo dall’1-1, con il Rebic visto ad inizio 2020 nulla è impossibile o precluso. INTERVISTA INTERESSANTE, INTANTO, DI IVAN STRINIC SULLA SUA ESPERIENZA ROSSONERA >>>