Calciomercato Milan – Clausola Bennacer attiva dal 2021: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è finito sul taccuino di alcuni top club europei. Se l’interesse di Manchester City e Psg è ormai un dato di fatto, la novità è rappresentata dal Real Madrid, che avrebbe chiesto informazioni ai suoi agenti. Sarà un’estate movimentata per il Milan che dovrà difendersi dai vari assalti.

E lo farà con un’arma in più. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, infatti, la clausola rescissoria da 50 milioni di euro inserita nel suo contratto sarà valida solo a partire dal 2021. Una notizia non da poco, perché ciò vuol dire che il futuro del numero 4 è totalmente in mano ai rossoneri.

