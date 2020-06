Calciomercato Milan – Giuntoli: “Milik? Lavoriamo per il rinnovo, ma…”

CALCIOMERCATO MILAN – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato del futuro di Arkadiusz Milik, attaccante spesso accostato al Milan. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Onestamente la volontà è quella di rinegoziare il contratto, stiamo parlando con gli agenti. L’obiettivo è quello di risolvere, in un verso o in un altro. Se non vorrà rimanere andrà sul mercato. I calciatori possono rimanere, ma bisogna essere coerenti. Chi resta lo deve fare con la testa giusta: il Napoli andrà avanti con o senza Milik”.

