Calciomercato Milan – Tutti pazzi per Bennacer: spunta il Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Tutti pazzi per Bennacer. Il nome del centrocampista del Milan è circolato molto in questi giorni in ottica mercato. Dopo la Coppa d’Africa vinta con tanto di trofeo di miglior giocatore del torneo, Bennacer si è trasferito al Milan per 16 milioni di euro. Dopo un inizio a singhiozzo, il giocatore si è preso il centrocampo del Milan diventandone un intoccabile. Le sue prestazioni di alto livello hanno inevitabilmente attirato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa.

Il primo a muoversi è stato il Psg, che ha perfino già presentato un’offerta da 30 milioni di euro, rispedita al mittente dal Milan. Leonardo continua però a monitorarlo e non è detto che non effettuerà qualche rilancio. E’ di pochi giorni fa, invece, l’interesse del Manchester City, con Pep Guardiola, grande estimatore del ragazzo, che lo vorrebbe fortemente in Inghilterra. In seguito a questa notizia, è stato reso noto un inserimento di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che permetterebbe a Bennacer di liberarsi dal Milan qualora questa cifra venisse presentata in Via Aldo Rossi.

Non solo Psg e Manchester City però: secondo quanto riferisce ‘Footmercato.net’, anche il Real Madrid ha chiesto informazioni sul classe 1997. Per adesso si è trattato di un sondaggio esplorativo, perché i ‘Blancos’ hanno messo in cima alla lista il nome di Eduardo Camavinga del Rennes. Considerando questo scenario, appare molto probabile che il Milan debba stare sugli scudi in estate per evitare che uno dei gioielli del club possa partire. La clausola di 50 milioni però non rende i rossoneri padroni del proprio destino.

Intanto ci sono novità importanti sul futuro dell’obiettivo Arkadiusz Milan: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>