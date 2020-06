Calciomercato Milan – Dalla Francia: Bennacer, il Psg rilancia: ecco l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un avvio a rilento, Ismael Bennacer è diventato uno dei titolarissimi del Milan. L’algerino si è preso le chiavi del centrocampo rossonero prima da regista basso davanti alla difesa, poi in uno schieramento a due con Franck Kessie. Nonostante il cambiamento in corso, le sue prestazioni sono sempre rimaste di alto livello. Un rendimento che ha attirato l’interesse di molte squadre europee, con il Psg in prima linea.

Leonardo avrebbe addirittura presentato un’offerta di 30 milioni di euro per strappare il giocatore al Milan, cifra però rifiutata dal club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riferisce ‘le10sport.com’, il club francese, consapevole della folta concorrenza creatasi su Bennacer, ha modificato la sua proposta e sarebbe arrivato a 40 milioni di euro. Nelle prossime ore è attesa la riposta del Diavolo.

Intanto c'è una nuova big d'Europa che segue Bennacer: ecco di quale squadra si tratta