Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (19/06/2020)

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre con Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, a rischio sfiducia da parte dei giocatori e dei tifosi dopo la seconda finale stagionale persa. Nel riquadro verticale, a fare da contraltare all’insuccesso bianconero, la gioia del Napoli e di Napoli per la conquista della Coppa Italia, con il tecnico Gennaro Gattuso che ha saputo conquistare tutti, il Presidente Aurelio De Laurentiis in testa. In basso, poi, si parla della sospensione di Gianluca Petrachi dal ruolo di direttore sportivo della Roma e del colpo di scena riguardo Lautaro Martínez: il Barcellona frena, per via della crisi post-coronavirus e l’Inter, adesso, potrebbe addirittura rinnovare il contratto del bomber argentino.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA