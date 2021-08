Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, settimana decisiva per il sì

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, infortunato, perderà l'inizio del campionato. Intanto deve rinnovare il contratto

Daniele Triolo

Il calciomercato del Milan è destinato ad infiammarsi in questi ultimi 15 giorni. Il rinnovo del contratto di Franck Kessié, al netto di quelle che saranno gli ultimi acquisti e le ultime cessioni dei rossoneri, però, resta una priorità assoluta del club di Via Aldo Rossi.

L'intenzione del Milan è quello di blindare Kessié in questa sessione di calciomercato con un contratto da top player. Possibilmente con fumata bianca e firma prima dell'avvio del torneo di Serie A. Che per il Diavolo, come noto, sarà a 'Marassi' (Genova) contro la Sampdoria il prossimo lunedì 23 agosto alle ore 20:45.

Il contratto di Kessié scadrà il 30 giugno 2022. Il Milan vuole trattenere il suo 'Presidente' in questo calciomercato fino al 30 giugno 2026, aumentandogli l'ingaggio in maniera consistente. L'offerta rossonera è di quasi 6 milioni di euro, bonus inclusi, molto vicina alle richieste economiche del suo manager, George Atangana, che sfiorano i 7 milioni di euro netti all'anno.

A fare la differenza, come sempre accade in questi casi, sarà la volontà del calciatore. Kessié, che salterà l'inizio ufficiale della stagione 2021-2022 per uno stiramento al flessore della coscia sinistra, ha dichiarato, pubblicamente, in un'intervista di qualche tempo fa a 'La Gazzetta dello Sport', di voler restare al Milan.

E non escludiamo che, magari, nella sua visita a sorpresa a 'Casa Milan' di qualche giorno fa, con Paolo Maldini e Frederic Massara, non abbia provveduto ad accorciare lui stesso le ultime distanze tra domanda ed offerta. Logicamente, serviranno altri incontri, anche alla presenza del suo agente, per concludere l'operazione, ma le sensazioni sono positive.

Il Diavolo intende ripartire da Kessié, leader carismatico in campo e nello spogliatoio. Per scongiurare, sì, nuovi casi Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma anche per dare un segnale importante. Quello di una proprietà solida e presente. Il che, in questo periodo di vacche magre, è un particolare da non sottovalutare per il futuro a breve termine. Milan, 15 giorni per 4 colpi: ecco cosa aspettarsi dal mercato >>>