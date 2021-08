Calciomercato Milan – Quindici giorni per quattro colpi: il punto

Altri quindici giorni di calciomercato estivo: il Milan deve completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Cosa dobbiamo aspettarci?

Daniele Triolo

Il calciomercato estivo entra nel vivo ed il Milan si prepara a quindici giorni di fuoco. Il prossimo 31 agosto, infatti, terminerà questa sessione di trattative ed il club di Via Aldo Rossi è ancora molto impegnato per completare e definire la rosa che affronterà la stagione agli ordini di Stefano Pioli. Questo, naturalmente, fino alla finestra di gennaio, che potrebbe portare in dote, come sovente accade, ulteriori aggiustamenti.

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha già fatto tanto. Perso Gianluigi Donnarumma, ha preso Mike Maignan, pagando 15 milioni di euro bonus inclusi al Lille. Quindi, ha riscattato Fikayo Tomori dal Chelsea per quasi 29 milioni di euro e regalato a Theo Hernández, finalmente, il vice che aspettava da due anni: Fodé Ballo-Touré, arrivato dal Monaco per 5 milioni di euro bonus inclusi.

A centrocampo, in questo calciomercato estivo, il Milan ha quindi confermato Sandro Tonali, rinegoziando al ribasso le cifre pattuite con il Brescia. A Massimo Cellino, Presidente delle 'Rondinelle', sono andati altri 7 milioni di euro più il cartellino di Giacomo Olzer. In attacco, infine, il Diavolo ha trattenuto (in prestito biennale) Brahim Díaz e puntellato il reparto dei centravanti prelevando, per 2 milioni di euro bonus inclusi, il cartellino di Olivier Giroud dal Chelsea campione d'Europa in carica.

Tanto è già stato fatto, ma tanto ancora ci sarà da fare in questi quindici giorni di calciomercato. Il Milan ha messo in preventivo di chiudere almeno altri quattro acquisti. Il primo, un terzino destro che possa alternarsi con Davide Calabria, dovrebbe essere Alessandro Florenzi. Oggi è previsto un contatto tra il suo agente e la Roma per sbloccare la trattativa per l'esterno basso della Nazionale Italiana.

A centrocampo, il nome individuato da Paolo Maldini e Frederic Massara per rimpolpare l'organico è quello di Yacine Adli del Bordeaux. Ieri è andato in campo solo nei 20' finali nel match della sua squadra in Ligue 1, segno di negoziati molto avviati con il Diavolo. Quindi, il Milan dovrà andare a chiudere il trequartista. I sogni, a 'Casa Milan', sono Hakim Ziyech (Chelsea) e Nikola Vlasic (CSKA Mosca). Più il primo, per la capacità di sapere giocare anche come esterno destro d'attacco, che il secondo.

Infine, il calciomercato estivo 2021 potrebbe portare al Milan anche un quarto attaccante. Il club meneghino, grazie anche al lavoro di Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout, sta valutando profili in Belgio, in Francia, ma anche in Sudamerica, con attenzione al mercato in Brasile ed a quello in Argentina. Vedremo che cosa tireranno fuori i dirigenti. In uscita, dopo le cessioni di Diego Laxalt (Dinamo Mosca), Lorenzo Colombo (Spal), Mattia Caldara (Venezia) e Jens Petter Hauge (Eintracht Francoforte), restano sempre Andrea Conti, Tommaso Pobega e forse Samu Castillejo. Milan, le news più importanti di mercato di domenica 15 agosto >>>