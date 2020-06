Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: la richiesta dello svedese

CALCIOMERCATO MILAN – Se Paolo Maldini, ieri pomeriggio, prima di Milan-Roma, si era sbilanciato sul rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, spiegando come il Milan sia intenzionato a fare di tutto per provare a trattenere il giovane portiere a Milano, altrettanto non ha fatto per Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic, classe 1981, sta recuperando dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio destro rimediata lo scorso 25 maggio che gli ha impedito, finora, di tornare in campo con il Diavolo. Il suo rientro è previsto, forse partendo dalla panchina, per Spal-Milan di mercoledì sera a Ferrara. Il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi, però, scadrà al termine della stagione e, ad oggi, non è ancora chiaro cosa è stato deciso di fare.

Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha sottolineato come Maldini, su Ibrahimovic, non sia sembrato così ‘perentorio’, parlando, anzi, di ‘situazione completamente diversa’ rispetto quella di Donnarumma. Lo svedese, oltretutto, chiede al Milan ben 6 milioni di euro di ingaggio netto per restare in rossonero anche nella stagione 2020-2021. QUESTE LE ULTIME NEWS DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>