Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: cifre e condizioni | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, vuole restare anche per la stagione 2021-2022. Il punto

Zlatan Ibrahimovic primo, vero 'acquisto' del Milan per la prossima sessione di calciomercato? Sempre più probabile. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, infatti, ha fatto il punto della situazione sull'attaccante svedese, classe 1981. Il quale, ieri, dal ritiro della sua Nazionale, dove è tornato dopo cinque anni, ha palesato la sua voglia di restare in rossonero e in Serie A anche per la stagione 2021-2022.