Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, il punto della situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, c’è anche Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma tra i sei calciatori del Milan ritenuti incedibili e imprescindibili dal tedesco Ralf Rangnick per il suo progetto rossonero, che partirà dalla stagione 2020-2021.

Nonostante i 21 anni, Donnarumma è già da tempo una colonna del Milan. Il fatto che negli ultimi giorni siano iniziati i contatti con il suo agente, Mino Raiola, per il rinnovo di contratto in scadenza tra un anno, il 30 giugno 2021, testimonia quanto Donnarumma sia ritenuto importante dal club, pronto a fare uno sforzo economico pur di non perdere un inestimabile patrimonio tecnico.

Si parla di un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023 con un ingaggio che, tra parte fissa e bonus, possa toccare o addirittura superare i 6 milioni di euro l’anno attualmente percepiti. Un rinnovo di due anni permetterebbe al Milan di non perdere, eventualmente, Donnarumma a parametro zero tra dodici mesi ed al ragazzo, con Raiola, di osservare almeno per una stagione il progetto di Rangnick potendo poi fare delle valutazioni nel 2021.

