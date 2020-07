Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, contatti con Raiola: le cifre

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mancano ancora due partite per terminare il campionato, ma il Milan pensa già alle prime strategie in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, i rossoneri vogliono prolungare al più presto il contratto di Gianluigi Donnarumma. Contatti in corso con l’agente Mino Raiola per trovare la giusta quadra economica. Per ‘Gigio’ è pronto un contratto di 7 milioni di euro a stagione (attualmente ne percepisce 6) più l’inserimento di alcuni bonus. Ma c’è di più: il procuratore italo-olandese vorrebbe inserire una clausola da non più di 50 milioni di euro, cifra che non convince del tutto i vertici del Milan.

Intanto arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Ibrahimovic e Maldini: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓