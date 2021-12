Calciomercato Milan – Rinnovi Theo, Bennacer e Leao: frenata, ma …

Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leao non hanno ancora rinnovato il loro contratto con il Milan. L'attuale scadenza è fissata al 2024

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è chiesto che fine abbiano fatto i rinnovi di contratto di Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leao. Anche perché fino a qualche settimana fa, dal club di Via Aldo Rossi, rimbalzavano 'rumors' che spiegavano come la partita, per tutti e tre, si potesse chiudere entro Natale o entro fine 2021.

Invece, ad un certo punto, ha evidenziato il quotidiano romano, non se n'è più parlato. I contratti di Theo, Bennacer e Leao scadranno il 30 giugno 2024: ciò significa che non c'è assoluta urgenza di prolungarli ora. Per il 'CorSport', però, sistemare queste tre situazioni subito avrebbe mandato un bel segnale anche a chi, in scadenza tra pochi mesi (Franck Kessié ed Alessio Romagnoli), non è ancora sicuro di legarsi a lungo al Diavolo.

Perché, dunque, il rallentamento? Cosa è accaduto? Il quotidiano romano ha sottolineato come non ci sia in realtà nulla di particolare alla base dei (finora) mancati rinnovi. Dal Milan continua a trapelare fiducia e l'assicurazione che si continua a lavorare. Probabilmente, però, l'attualità in casa rossonera ha preso il sopravvento. Tra sorpasso in vetta alla classifica e problemi infortuni, evidentemente, la società si è concentrata su altro rinviando degli appuntamenti di mercato come questi.

In ogni caso, ha ribadito il 'Corriere dello Sport', la sostanza non cambia. Theo Hernández, Bennacer e Leao vogliono rimanere, tutti, al Milan negli anni a venire. L'intenzione comune, pertanto, è quella di dare priorità ai discorsi di rinnovo con Paolo Maldini e Frederic Massara. Anche se non può essere trascurato che sul francese ci sia il PSG e sul portoghese tante squadre di Premier League ... Milan, colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime di mercato >>>