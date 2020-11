Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Ibrahimovic: le ultime

Calciomercato Milan: le ultime news su Donnarumma e Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, come noto, andranno in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2021. Ecco perché, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno muovendo per rinnovare questi accordi.

Nuovo lockdown permettendo, infatti, il direttore tecnico ed il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi contano di potersi sedere nuovamente al tavolo con Mino Raiola, agente di Donnarumma e Ibrahimovic, durante la sosta del campionato di Serie A dopo i frequenti contatti delle ultime settimane e l’incontro di fine ottobre.

Sul tavolo verrà messa la duplice trattativa di calciomercato per il rinnovo dei contratti di Donnarumma e Ibrahimovic con il Milan. Il rinnovo di Ibrahimovic, qualora arriverà, sarà fino al 30 giugno 2022. La questione più delicata, secondo il quotidiano torinese, è quella del portiere, classe 1999, il quale, comunque, ha sempre ribadito di voler restare in rossonero.

Donnarumma dovrebbe prolungare il proprio contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2023, massimo 30 giugno 2024, con un ingaggio che, dagli attuali 6 milioni di euro netti a stagione, dovrebbe salire fino a 7, anche 7,5 milioni di euro netti l’anno. Resterebbe, però, un altro punto da chiarire tra Raiola e Milan prima del tanto sospirato ‘sì’ di Donnarumma al nuovo accordo.

Raiola, infatti, vorrebbe inserire nel nuovo contratto di Gigio con i rossoneri una clausola di rescissione di 35 milioni di euro nel caso di mancata qualificazione del Diavolo in Champions League. Il Milan, sempre nel caso in cui accetti di inserirla nel contratto, non vorrebbe andare sotto i 50 milioni di euro. CALCIOMERCATO MILAN: MALDINI PENSA AD UN COLPO PER LA DIFESA >>>

