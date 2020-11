TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 4 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 4 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola divide in due la sua prima pagina. A sinistra, si parla della sconfitta, 2-3, dell’Inter in casa del Real Madrid. Ora è dura passare il girone, in virtù anche del 6-0 del Borussia Mönchengladbach in casa dello Shakhtar Donetsk. A destra, invece, si parla della caduta, 0-5, dell’Atalanta al cospetto del Liverpool. Tripletta dell’attaccante portoghese Diogo Jota.

In alto, sotto la testata, le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida odierna di Champions League contro il Ferencváros. Infine, richiamo in copertina all’operazione alla testa per Diego Armando Maradona ed al recupero di Serie A, Genoa-Torino, in programma oggi alle ore 17:00.

