Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (04/11/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, infatti, hanno perso 2-3 in Champions League contro il Real Madrid, andando ad un passo dall’impresa. In alto, sotto la testata, si parla anche dell’operazione d’urgenza per Diego Armando Maradona (ematoma cerebrale). Quindi, nel riquadro verticale, spazio anche per la Lazio, oggi impegnata contro lo Zenit ed alle prese con un’inchiesta federale sui tamponi. Oggi sarà di scena anche la Juventus in Ungheria: una nuova missione attende Cristiano Ronaldo.

