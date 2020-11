Calciomercato Milan – E’ lotta con Inter e Juve per un grande talento

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: ECCO UN NUOVO NOME

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – C’è un nome che in questa stagione sta prendendo quota nel campionato italiano. Ci riferiamo a Nicolo Rovella, centrocampista del Genoa. Classe 2001 (18 anni), ma tanta personalità, così come ha dimostrato nel derby di domenica scorsa contro la Sampdoria

Il portale calciomercato.com scrive dell’interesse del Milan per il giocatore, seguito anche da Inter e Juventus. Come noto, il fondo Elliott è sempre attento ai giovani più interessanti del panorama europeo e dunque non sorprende l’interesse del centrocampista. Un altro aspetto da sottolineare è che Rovella ha un contratto in scadenza nel 2021: una chiara opportunità di mercato che le big italiane cercheranno di sfruttare.

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, farà di tutto ovviamente per evitare che il suo gioiellino lasci il club ligure a parametro zero, infatti, già da diverse settimane, sono in corso le trattative per il rinnovo. A tal proposito, riproponiamo le parole di Rolando Maran, tecnico del Genoa: “Rovella? C’era bisogno di giovani importanti sui quali investire. Sono delle conferme, Rovella deve migliorare e crescere ma sta facendo davvero benissimo”.

E' chiaro dunque che stiamo parlando di un giocatore importante, che ha margini di miglioramento enormi. Chissà che il Milan non possa prendere un nuovo centrocampista da far crescere insieme a Franck Kessie, Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Considerando che Pioli sta utilizzando Rade Krunic soprattutto sulla trequarti, nei tre dietro a Zlatan Ibrahimovic, l'acquisto di Rovella potrebbe risultare funzionale al progetto rossonero. Vedremo cosa succederà, ma il Milan è pronto a cogliere questa nuova opportunità.