Milan, Pioli: “Scudetto? L’obiettivo è un altro, ma…” | Serie A News

Milan News: le parole di Pioli

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni dell’Equipe, ha parlato del possibile obiettivo scudetto. Ecco cosa ha detto.

"Scudetto? Se fossimo alla 32esima giornata in questa posizione direi di sì, invece mancano ancora tante partite e non dobbiamo deconcentrarci dal nostro obiettivo, che è quello di tornare in Champions. Il progetto della proprietà è chiaro. Non si guarda più al passato ma al presente e al futuro. Sono stati presi calciatori giovani e forti, l'obiettivo e fargli capire cos'è il Milan per riportare la squadra in alto, ai fasti del tempo". Intanto sono usciti i CONVOCATI DEL MILAN: ci sono due assenze importanti.