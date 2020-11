Europa League – Milan-Lille, i convocati di Pioli: due assenze importanti

Europa League, Milan-Lille: i convocati di Pioli

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato questa mattina l’elenco dei convocati per Milan-Lille di Europa League. La gara, valida per la 3^ giornata del Gruppo H, si disputerà questa sera, alle ore 21:00, a San Siro. Ecco la lista dei calciatori disponibili per la sfida contro i francesi di Christophe Galtier: assenti Davide Calabria e Alexis Saelemaekers.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI: Leão, Maldini, Rebić.

