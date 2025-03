Samule Ricci rimane il sogno per il Milan in vista del calciomercato estivo: ecco svelata la reale richiesta del Torino per lasciarlo partire

Fabio Barera Redattore 24 marzo 2025 (modifica il 24 marzo 2025 | 18:48)

Il Milan continua a lavorare in vista della sessione estiva di calciomercato e, almeno per quando concerne il centrocampo, il sogno rimane Samuele Ricci del Torino. I rossoneri, infatti, in quella zona dovranno fare i conti con una serie di fattori. Ci sarà da capire cosa vorranno fare Marsiglia e Fiorentina rispettivamente con Ismael Bennacer e Yacine Adli, che potrebbero essere riscattati dai rispettivi prestiti. Se così dovesse essere il Diavolo si troverebbe con Youssouf Fofana e Warren Bondo, che hanno caratteristiche molto simili tra loro, e Tijjani Reijnders che però sarebbe costretto a giocare molto basso.