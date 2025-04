Calciomercato Milan, Ricci nome caldo: la richiesta del Torino e la volontà

"Il Milan per l’anno prossimo ha deciso di investire forte su Samuele Ricci per il centrocampo. È lui il grande colpo per questo settore. Il Torino lo valuta non meno di 35 milioni di euro ma il Milan è pronto a farsi avanti con decisione. È chiaro che è un’operazione molto costosa ma i rossoneri hanno alcuni giocatori in uscita su cui monetizzare".