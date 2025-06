Mercato Milan, blitz per Ricci: Accordo imminente per il centrocampista

Il Milan stringe i tempi per rafforzare il proprio centrocampo: intesa vicinissima per Samuele Ricci del Torino

Il Milan stringe i tempi per rafforzare il proprio centrocampo e, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i rossoneri avrebbero fatto passi decisivi per l'acquisto di Samuele Ricci. L'accordo con il Torino sarebbe ormai in fase finale, con la fumata bianca sempre più vicina.