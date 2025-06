Secondo quanto riportato dalla pagina 'Hand of Arsenal', molto informata in merito alle vicende di calciomercato dei 'Gunners', il Milan avrebbe contattato il club inglese già 2/3 settimane fa per il terzino ucraino. Ai rossoneri è stato fatto presente come ci fosse già l'interesse di altri due club. Non solo, perché Andrea Berta avrebbe chiesto una proposta considerevole, non meglio specificata, per farlo partire.