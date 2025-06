Calciomercato Milan, Zinchenko per Theo? Ci sono anche tre alternative

Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal è il terzino sinistro su cui Igli Tare, DS del Milan, sta lavorando in questo calciomercato ma non è l'unico

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, martedì un emissario del Milan ha avuto un summit di calciomercato , a Londra , con la dirigenza dell' Arsenal per parlare soprattutto di due calciatori dei 'Gunners': il terzino sinistro ucraino Oleksandr Zinchenko e il difensore centrale polacco Jakub Kiwior .

Calciomercato Milan, Zinchenko terzino sinistro del futuro?

Theo Hernández, che ha rifiutato l'Al-Hilal e che flirta con l'Atlético Madrid, non è comunque nei piani del Milan e, per la 'rosea', che parta o meno in questo calciomercato estivo è irrilevante: ad ogni modo, il direttore sportivo Igli Tare sta già lavorando sul terzino sinistro del futuro.