CALCIOMERCATO MILAN

Uno dei giocatori più importanti del Milan in questa stagione è Tijjani Reijnders, che nelle ultime partite ha offerto ottime prestazioni ed è per questo che i rossoneri puntano al rinnovo del contratto dell'olandese. Arrivato la scorsa estate dall'AZ Alkmaar, Reijnders sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A e, soprattutto, è fondamentale per il Milan.