Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Leao, novità sul lodo Sporting”

Rafael Leao resterà al Milan o andrà via nel prossimo calciomercato estivo? Gli ultimi 'rumors' dal Portogallo fanno ben sperare i rossoneri

Daniele Triolo

Rafael Leao, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2024, resterà in rossonero o andrà via nel prossimo calciomercato estivo? Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni lanciate, in Portogallo, dal quotidiano 'Record', il Diavolo può ben sperare nella sua conferma e, conseguentemente, nel suo rinnovo di contratto.

Per 'Record', infatti, uno dei principali ostacoli nella trattativa di calciomercato per il rinnovo di Leao con il Milan sta per essere spazzato via. Stando al quotidiano lusitano il Lille si farà carico del pagamento integrale del 'lodo Sporting'. Vale a dire, l'importo che lo Sporting Lisbona, club in cui Leao è cresciuto, dovrà ricevere - secondo quanto stabilito dai Tribunali - per la risoluzione unilaterale del contratto con i 'Leões' chiesta e ottenuta dal giocatore nel 2018.

All'epoca gli ultras biancoverdi aggredirono i calciatori nel centro di allenamento del club e molti di loro - Leao incluso - vollero stracciare il contratto. Il Lille, quella stessa estate, prese dunque Leao a parametro zero, salvo poi rivenderlo al Milan l'estate successiva - 2019 - per 28 milioni di euro (23 in contanti più il cartellino di Tiago Djaló). Per 'Record', il Lille pagherà per intero i 20,3 milioni di euro della multa da corrispondere allo Sporting (16,5 di risarcimento, più 3,8 di interessi).

Il Lille si farà carico dei 20 milioni da dare allo Sporting — Perché? La Corte Federale Svizzera, alla quale il Lille aveva fatto ricorso per 'sfilarsi' dalla vicenda senza pagare e lasciare tutto sulle spalle di Leao, ha confermato la condanna in solido emanata dal TAS di Losanna. Se la notizia fosse confermata, a Leao verrà deconfiscato il 20% dello stipendio annuale che, attualmente, gli viene sottratto come forma iniziale di risarcimento allo Sporting Lisbona.

Venisse meno, dunque, la spada di Damocle della multa da corrispondere allo Sporting dalla testa di Leao, cambierebbero radicalmente le carte in tavola per il rinnovo del calciatore con il Milan. Le parti potrebbero parlare con più serenità e convolare più agevolmente verso il rinnovo del contratto di Leao. A patto, naturalmente, che il Diavolo giochi in Champions League anche l'anno prossimo. Milan, fissato il prezzo per l'obiettivo di mercato >>>