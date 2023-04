Milan, rinnovo Leao: accordo verbale? Il punto | PM NEWS

Uno dei rinnovi più complicati degli ultimi tempi in casa Milan è stato senza dubbio quello di Rafael Leao. Il portoghese ha sempre dichiarato di voler continuare in rossonero, ma anche per alcune vicende che non riguardavano strettamente il Diavolo l'accordo non si era mai trovato. La notizia lanciata da Matteo Moretto di Relevo attraverso il proprio account Twitter, in tal senso, avrebbe del clamoroso.