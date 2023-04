Calciomercato Milan – C’è il prezzo per l’obiettivo rossonero: le news

Stasera, alle ore 21:00, il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato a 'San Siro' contro l'Empoli. Partita di fondamentale importanza per l'obiettivo stagionale del Diavolo in campionato, ovvero centrare una delle prime quattro posizioni che darebbe diritto a disputare la Champions League anche nella stagione 2023-2024. Qualora Davide Calabria e compagni riuscissero nella missione, per i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbe molto più semplice convincere i tanti giocatori con cui stanno parlando a trasferirsi al Milan l'anno venturo.