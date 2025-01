Mercato Milan – Rossoneri forti su Rashford: dall’Inghilterra dicono che…

Un colpo che fa sognare tutti i tifosi rossoneri. Nelle ultime settimane non si fa che parlare di un solo giocatore quando si tratta di Milan : Marcus Rashford . L'attaccante inglese sembra ormai in piena rottura con il Manchester United e il suo addio diventa ogni giorno più probabile. Un giocatore di questo calibro, però, attira le attenzioni di tanti club e, sulle sue tracce, ci sono anche Borussia Dortmund e Juventus .

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, giornalista inglese, il Milan non scherza e fa sul serio per Rashford. Il Manchester United avrebbe infatti aperto alla formula del prestito, secco o con opzione, e i rossoneri riflettono sul suo possibile ingaggio. Tuttavia, la stessa situazione del Diavolo è visionata con attenzione, e come detto, anche dal Borussia e dalla Juventus. Una sua cessione in Inghilterra, prosegue Jacobs, vedrebbe il West Ham in prima fila, nonostante la volontà dei Red Devils di non cederlo ad un club di Premier League.