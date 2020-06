Calciomercato Milan – Rangnick lavora per l’accoppiata Jovic-Rebic

CALCIOMERCATO MILAN – Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato giunto la scorsa estate in prestito biennale al Milan dall’Eintracht Francoforte, è esploso nel 2020 dopo una prima parte di stagione da oggetto misterioso.

Ralf Rangnick, futuro manager del Milan, lo conosce molto bene e lo vuole confermare anche in vista della stagione 2020-2021 quale calciatore molto importante per la sua squadra.

Ma c’è di più: secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Rangnick, insieme all’agente Fali Ramadani, starebbe lavorando per provare a ricomporre in rossonero la coppia con Luka Jovic che tanto ha fatto bene nell’Eintracht Francoforte.

Il serbo Jovic, classe 1997, centravanti del Real Madrid, resta infatti il primo obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco nel prossimo mercato.