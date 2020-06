Calciomercato Milan – Jovic, ecco l’offerta rossonera al Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan comincia a pianificare la prossima stagione. Ieri Kaluku, dopo aver sostenuto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva, ha firmato il suo contratto con il Milan che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi cinque anni.

Gazidis, ovviamente non si ferma qui. Il primo nome sulla lista è quello di Luka Jovic, bomber del Real Madrid e attualmente infortunato a causa di un infortunio casalingo durante il lockdown. I blancos, che hanno speso l’estate scorsa ben 60 milioni di euro per acquistarlo dall’Eintracht di Francoforte, è consapevole che Jovic difficilmente sboccerà a Madrid, visto che il calciatore ha fatto infuriare diverse volte il club.

L’offerta del Milan per Jovic? Un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. La cifra non è casuale: da un lato consentirebbe al Real Madrid di non avere comunque una plusvalenza, visto che dopo tre anni, a bilancio il giocatore sarebbe ancora per una cifra di poco superiore ai 20 milioni. Al tempo stesso, però, incassare comunque questa cifra non sarebbe male per le casse spagnole.

Rangnick punta su Jovic per la prossima stagione. A proposito del tedesco, alcuni media riportano di un incontro avvenuto in Austria con Gazidis: quasi scontato l’addio di Zlatan Ibrahimovic, che non sembra far parte dei progetti del club rossonero. Si lavora invece ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. A PROPOSITO PERO’ DELL’INCONTRO TRA RANGNICK E GAZIDIS, IL MILAN FORNISCE UNA VERSIONE DIVERSA, CONTINUA A LEGGERE >>>