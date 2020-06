Allenatore Milan – Rangnick e l’incontro con Gazidis: la versione del club

CALCIOMERCATO MILAN – Nella serata di ieri sono rimbalzate le voci di un incontro in Austria tra Rafael Rangnick e Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero. I due starebbero già lavorando alla squadra della prossima stagione, facendo il punto su alcuni giocatori sui quali puntare come Donnarumma, e Calhanoglu e altri da lasciare andare come Ibrahimovic.

In realtà, secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan fa filtrare una secca smentita su questo incontro,sottolineando il fatto che Ivan Gazidis non si è mai spostato da Milano dal mese di marzo. I contatti con Rangnick però proseguono in attesa della probabile ufficialità che potrebbe arrivare ad agosto.