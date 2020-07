Calciomercato Milan – Rangnick in tribuna per vedere Szoboszlai (FOTO)

CALCIOMERCATO MILAN – Chi ha detto che il mercato distrae? Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, continua a trascinare la squadra austriaca nonostante le tanti voci di mercato su di lui. Milan, Napoli e Lazio lo seguono con grande interesse, ma l’ungherese in questo momento pensa solo al presente.

A tal proposito Szoboszlai è stato gran protagonista nella partita di ieri del Salisburgo contro lo Sturm Graz, terminata 5 a 2 a favore dei padroni di casa. Il classe 2000 ha segnato anche un gol, confermandosi uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo. La vera novità però è che sui social è spuntata una foto di Ralf Rangnick in tribuna alla Red Bull Arena proprio per visionare Szoboszlai.

Coincidenza? Difficile crederlo, visto che il tedesco, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà il prossimo allenatore del Milan e l’ungherese viene segnalato dai media come il colpo principale richiesto da Rangnick alla società rossonera per la prossima stagione. La sensazione è che l’allenatore stia agendo direttamente per portare Szoboszlai in Italia, anche se Gazidis dovrà stare attento sia al Napoli e sia alla Lazio, oltre ad altri club europei. Ecco la foto che sta girando sui social.

