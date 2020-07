Milan, Ibrahimovic è tornato: lo svedese sveglia i rossoneri

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio al polpaccio post lockdown. Non ha segnato Ibra, ma come sempre ci ha messo del suo: è bastata la sua presenza per mandare in tilt la Spal di Di Biagio.

C’è la presenza di Ibrahimovic nei due gol rossoneri. Nel primo Zlatan vaga dalle parti della difesa ferrarese quando Laxalt pesca il cross che Rafael Leao trasforma nell’1-2; nel secondo, invece, Vicari si fa autogol proprio per evitare che il pallone arrivi a Ibrahimovic. Insomma l’attaccante è riuscito a caricare la squadra, nonostante la condizione fisica non certamente ottimale.

Non solo carica e grinta comunque. Ibrahimovic è stato importante anche dal punto di vista tecnico. Lo svedese nel duello con Salamon ci ha messo muscoli e chili, ha sfiorato il gol con un colpo di testa alto su cross di Saelemaekers e soprattutto ha lavorato per la squadra svariando a sinistra e aprendo varchi per Paquetà. In più ha anche sfiorato il gol su punizione.

Insomma, la prestazione di Zlatan è stata senza dubbio positiva in pochi minuti, anche se ovviamente la condizione fisica andrà migliorata nel corso delle gare, così come ha spiegato Pioli al termine della gara: “È lontano dal top, ha bisogno di minuti per trovare continuità”. Adesso testa a Lazio, Juventus e Napoli. Non c’è alcun dubbio: per l’Europa League serve Ibrahimovic. INTANTO ECCO IL LINK PER RIVEDERE I GOL E GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH, CONTINUA A LEGGERE >>>

