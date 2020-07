MILAN NEWS – Ieri sera è andata in scena Spal-Milan, partita terminata 2-2. Le reti per la squadra di Stefano Pioli sono state realizzate da Rafael Leao e da Francesco Vicari, che negli ultimi minuti si è fatto un autogol. Le marcature per la squadra di Di Biagio, invece, sono state realizzate da Valoti e da Floccari. Rivediamo tutto, gol e highlights, in questo video del canale ufficiale della Lega Serie A su ‘YouTube

