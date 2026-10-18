Milan, rivoluzione sulle fasce per Amorim: spuntano quattro nomi per la difesa a quattro

L'allenatore portoghese stravolge l'assetto difensivo e la società blocca quattro profili internazionali per rinforzare le corsie esterne a gennaio
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Il Milan potrebbe cambiare molto visto che Amorim sta lavorando anche sulla difesa a quattro e non solo sulla difesa a tre. Per questo motivo il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di un terzino per il prossimo futuro. Calciomercato.com parla dei nomi possibili per il club: in estate ci sarà senza dubbio il ritorno di Athekame visto che il prestito al Lione è secco senza opzioni in favore del club francese.
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Il casting per le fasce rossonere: i quattro profili nel mirinoLa margherita dei nomi accostati al pacchetto arretrato rossonero:
- Tiago Santos: terzino destro del Lille classe 2002. È stato accostato al Milan qualche estate fa e potrebbe essere un obiettivo anche perché il suo agente è Jorge Mendes.
- Nuno Tavares: altro profilo di spinta, anch'esso più volte accostato al Diavolo nelle precedenti sessioni.
- Rayan Aït-Nouri: ultimo profilo fatto da Calciomercato.com, che presenta una valutazione importante da circa 30 milioni di euro.
La strategia per gennaio e la gestione di Zachary AthekameDa capire quindi se il Milan tornerà sul mercato alla ricerca di un terzino destro che magari possa giocare anche come esterno di centrocampo nelle gare in cui Amorim vorrà giocare con il 3-4-2-1.
I fattori che determineranno le mosse societarie:
- La crescita in Francia: sicuramente sono calciatori molto interessanti quelli proposti da Calciomercato.com: se Zachary Athekame dovesse continuare a giocare così bene con la maglia del Lione è possibile che il Milan aspetti il suo ritorno a fine anno, magari non investendo cifre pesanti nel ruolo e andando alla ricerca di occasioni (se ce ne saranno) a gennaio.
- Il fattore equilibrio: molto dipenderà anche dalle prossime partite e dalla tattica scelta da parte di Ruben Amorim. Nel calcio dell'allenatore portoghese resta importantissimo l'equilibrio della squadra ed è per questo che potrebbe servire un altro innesto sulle fasce, anche dato l'infortunio di Saelemaekers che toglie un altro pezzo che sarebbe potuto tornare utile in stagione.
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