Milan, rivoluzione sulle fasce per Amorim: spuntano quattro nomi per la difesa a quattro

Il Milan potrebbe cambiare molto visto che Amorim sta lavorando anche sulla difesa a quattro e non solo sulla difesa a tre. Per questo motivo il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di un terzino per il prossimo futuro. Calciomercato.com parla dei nomi possibili per il club: in estate ci sarà senza dubbio il ritorno di Athekame visto che il prestito al Lione è secco senza opzioni in favore del club francese.

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Il casting per le fasce rossonere: i quattro profili nel mirino

Tiago Santos: terzino destro del Lille classe 2002. È stato accostato al Milan qualche estate fa e potrebbe essere un obiettivo anche perché il suo agente è Jorge Mendes.

terzino destro del Lille classe 2002. È stato accostato al Milan qualche estate fa e potrebbe essere un obiettivo anche perché il suo agente è Jorge Mendes. Nuno Tavares: altro profilo di spinta, anch'esso più volte accostato al Diavolo nelle precedenti sessioni.

altro profilo di spinta, anch'esso più volte accostato al Diavolo nelle precedenti sessioni. Rayan Aït-Nouri: ultimo profilo fatto da Calciomercato.com, che presenta una valutazione importante da circa 30 milioni di euro.

La strategia per gennaio e la gestione di Zachary Athekame

La margherita dei nomi accostati al pacchetto arretrato rossonero:Da capire quindi se il Milan tornerà sul mercato alla ricerca di un terzino destro che magari possa giocare anche come esterno di centrocampo nelle gare in cui Amorim vorrà giocare con il 3-4-2-1.

I fattori che determineranno le mosse societarie: