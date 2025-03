Calciomercato Milan, quanti possibili partenti: Thiaw, Tomori e ...

Ma è chiaro che il Milan, se dovesse scegliere, preferirebbe vendere chi, come Fikayo Tomori , appare essere meno al centro del progetto rossonero rispetto al tedesco. L'inglese si è opposto, in inverno, alla cessione a Juventus e Tottenham , ma è diventato una riserva. A meno che il direttore sportivo e il nuovo allenatore lo ritengano fondamentale per il futuro, in estate dovrebbe andare via.

Tomori in partenza. Loftus-Cheek e Chukwueze guadagnano tanto

Stavolta Tomori potrebbe dare il suo assenso. Quindi, è in bilico anche Ruben Loftus-Cheek. Difficile da piazzare per via dei 4 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Non sarà facile, per il quotidiano sportivo nazionale, neanche trovare compratori disposti a pagare chissà quale cifra per il cartellino.