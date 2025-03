Calciomercato Milan, Maignan e Theo Hernández al bivio: la situazione

Una trattativa, però, bloccata dalle recenti prestazioni non all'altezza di Maignan e dall'attesa per la nomina del direttore sportivo . Più problematica, secondo il quotidiano sportivo nazionale, invece, la posizione di Theo. I negoziati per il suo rinnovo sono fermi da tempo.

La cessione di Theo garantirebbe al Milan una plusvalenza corposa

Giunto al Milan nel 2019, il costo del suo cartellino è stato ammortizzato in bilancio. In caso di addio, garantirebbe al club rossonero una bella plusvalenza. Anche se il prezzo, inevitabilmente, non sarebbe più quello di qualche mese fa, quando la sua valutazione di mercato era tra i 60 e i 70 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Rafa Leao via senza Europa? Gli scenari possibili >>>