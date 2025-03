Calciomercato Milan, arriva Correa? Rossoneri ponti: ecco l’offerta

Calciomercato Milan, Angel Correa il rinforzo in attacco per l'estate? Ecco la possibile offerta della dirigenza rossonera per la punta

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate. In attacco, con la possibile partenza di Abraham, il Diavolo avrà bisogno di almeno un altro tassello per dare supporto a Santiago Gimenez . Angel Correa , attaccante dell'Atletico di Madrid, secondo Fichajes.net, starebbe valutando di cambiare squadra . Secondo recenti indiscrezioni, il Milan sarebbe molto interessato ad acquistarlo. Ecco quanto riportato.

Calciomercato Milan, pronti a tutto per Correa. Ecco l'offerta

Secondo il portale, Correa sarebbe l'attaccante ideale per il Milan per via delle sue capacità nel giocare in varie posizioni offensive. L'offerta potrebbe essere tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra che l'Atletico Madrid potrebbe anche accettare a patto che decida di venderlo. Correa, infatti, è stato molto importante per Simeone, ma sta giocando sempre meno e a 29 anni potrebbe volere giocare in Serie A per cambiare aria. Secondo il sito, il Milan farà di tutto per convincere il giocatore in vista della prossima sessione di calciomercato. Vdremo se ci saranno conferme nei prossimi mesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il Pulisic bis? Altro colpo possibile dal Chelsea>>>