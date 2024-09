Calciomercato Milan – La rivelazione di Correa: ecco di che si tratta

Calciomercato Milan - Correa: "Io in rossonero? Stava andando in porto, poi..."

"Sono stato vicino a lasciare l'Atletico di Madrid due volte. Una volta quando stavo per andare in Italia e una volta quando stavo per andare in Arabia Saudita. Perché il trasferimento al Milan non è avvenuto? L'ultimo giorno, tutto stava per andare in porto e Miguel Ángel Gil Marin (AD del club spagnolo) mi chiamò. Non voleva che partissi, mi chiese di non andare e di fargli il favore di restare. Così sono rimasto. Per fortuna quell'anno abbiamo vinto il campionato. In quel momento avevo bisogno di cambiare. Si presentò l'opportunità del Milan, che è anche un grande club, e io volevo andare, provare con la mia famiglia, giocare. Ma alla fine non se ne fece nulla. Tutto per rimanere all'Atletico, che di fatto lo sento come casa mia e sono molto felice qui".