Calciomercato Milan, pressing per Ricci: il piano. E i rinnovi…

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato delle future mosse dei rossoneri sul mercato. Il Milan in pressing per Samuele Ricci

"Con Santiago Gimenez i rossoneri hanno sistemato l’attacco anche per il futuro". Così Niccolò Ceccarini , esperto di calciomercato , ha parlato delle future mosse dei rossoneri sul mercato. Ecco cosa aspettarsi in estate (parole da Tuttomercatoweb): "La società pensa però ad un ulteriore rinforzo a centrocampo per rendere la squadra sempre più solida e qualitativa. E qui non è certo più un segreto che l’obiettivo numero uno rimane Samuele Ricci del Torino ".

Calciomercato Milan, ecco il piano per Ricci! Due rinnovi in arrivo

Ceccarini parla del piano del Milan per Ricci: "Il Milan è in pressing da tempo e sta cercando di mettersi in pole position per anticipare la concorrenza. È chiaro che non sarà facile concludere questa operazione perché la richiesta del presidente Cairo è molto alta. Su di lui c’è anche l’Inter".