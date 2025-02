Il Milan si è reso protagonista di un calciomercato invernale davvero importante, ance se sta già guardando a giugno dove l'obiettivo numero uno, con cui ci sarebbe già un accordo, sarà senza ombra di dubbio Samuele Ricci. Il mediano del Torino, infatti, è da diverso tempo finito in cima alla lista della dirigenza rossonera, che a gennaio non è intervenuta per quello slot. È vero, è arrivato Warren Bondo, che però non ha le caratteristiche del centrocampista del Torino e con ogni probabilità sarà il naturale sostituto di Youssouf Fofana. Per quanto riguarda il giovane granata, invece, è emerso un interessante retroscena.