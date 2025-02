Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan avrebbe già avviato la trattativa per portare ricci a Milano quest'estate

Il Milan ha già individuato il rinforzo ideale per il suo centrocampo in vista della prossima stagione: Samuele Ricci. Il talentuoso mediano del Torino è il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera, come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto nel corso di un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano.