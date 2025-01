Calciomercato Milan – Ceccarini: “Rashford, contatti continui”

Calciomercato Milan, Rashford il colpo possibile in attacco? Come scrive Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb, i rossoneri sono al lavoro

Emiliano Guadagnoli Redattore 12 gennaio - 10:15

"Il Milan è in movimento soprattutto per regalare a Conceicao un’altra punta". Così scrive Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Secondo il giornalista, l'obiettivo primario del Milan sarebbe Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, che sarebbe pronto a farlo partire, visto che non sarebbe al centro del progetto Amorin. "I contatti con il Milan sono continui", scrive Ceccarini.

Calciomercato Milan - Rashford possibile? Ecco il parere dell'esperto — "C’è già stato un primo confronto con il fratello-agente in cui il club rossonero ha spiegato il suo progetto sportivo. Chiaramente ci sarebbe anche il discorso relativo allo stipendio ma è un ostacolo che alla fine si può superare". Situazione che si potrebbe chiarire nei prossimi giorni. I rossoneri starebbero parlando anche con la Roma per cercare di definire in anticipo il futuro di Abraham e Saelemaekers. Vedremo quali saranno le mosse del Milan in attacco per questo calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco la chiave per il grande bomber? Il piano rossonero>>>