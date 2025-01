Calciomercato Milan – Rashford, accelerata definitiva? Il punto

Calciomercato Milan - Rashford, Ibrahimovic non chiude. Pronta l'accelerata?

Per chiudere il colpo di calciomercato, si legge, serve aggiustare i numeri ed evitare il sorpasso di altre pretendenti, Barcellona in primis. Un primo passo è la cessione di Noah Okafor al Lipsia, per la quale c'è stato però un rallentamento. Lo svizzero è comunque fuori dal progetto e il suo addio libererebbe un posto in lista. L'ingaggio di Rashford (13 milioni netti a stagione), è molto più oneroso di quello dello svizzero, ma lo United sembrerebbe disposto a parteciparvi e, dopo le resistenze iniziali, avrebbe aperto anche al prestito secco: per questo motivo il Milan, secondo la rosea, sarebbe pronto all'accelerata definitiva.