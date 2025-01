Milan-Cagliari 1-1 (90′): quanto lavoro per Conceicao … | Serie A News

Al 50', sulla verticale Theo Hernández-Álvaro Morata, conclusione mancina del centravanti spagnolo e palla di poco sul fondo. Sembra un Diavolo più veloce, convinto e deciso quello del secondo tempo, e, infatti, il gol arriva subito dopo. Al 51' Theo pennella un assist geniale per Pulisic che, dalla destra, tira al volo in piena area di rigore: Elia Caprile para e, con il tacco, devia la sfera sul palo. Arriva, in corsa, Morata che deposita in rete il pallone del vantaggio.

Purtroppo per il Milan, però, il Cagliari non è domo e, appena qualche minuto più tardi, trova il pareggio. Al 55' il francese Youssouf Fofana è troppo morbido in un contrasto e perde pallone. Il Cagliari parte in transizione: la sfera arriva a Nadir Zortea, diagonale debole ma insidioso. Mike Maignan ci mette del suo, papera e il pallone finisce nell'angolo alla sua destra. Il Diavolo, ferito, reagisce immediatamente.

Dal 57' al 61' il Milan va tre volte vicino al nuovo vantaggio. Prima con lo stesso Fofana, poi con Pulisic (che, ben innescato da Rafael Leão, spara addosso a Caprile), poi con una botta da fuori di Theo Hernández. Al 63', quindi, Conceição cambia: toglie dal campo Davide Calabria e Yunus Musah e inserisce Álex Jiménez e Tammy Abraham. Milan a trazione offensiva con due punte in campo.

Corre ai ripari anche Nicola: al 65' fuori Nicolas Viola e dentro al suo posto il più difensivo Alessandro Deiola. Botta di Theo Hernández, al 67', dalla lunga distanza, sulla quale Caprile si distende e respinge. Si mette in proprio Reijnders che, al 72', tenta il tiro da lontano, ma senza fortuna. Nicola richiama in panchina, al 78', il centrale José Luís Palomino - acciaccato - e lo sostituisce con Mateusz Wieteska.

Al 79' Milan vicino al vantaggio con lo sprint, a destra, di Álex Jiménez che, in velocità, arriva quasi sul fondo e mette un traversone teso al centro: Abraham prende la palla di petto invece che di testa e sbaglia clamorosamente il pallone del secondo gol rossonero. Il centravanti inglese, un minuto dopo, si divora una palla-gol colossale a tu per tu con Caprile dopo il lancio millimetrico di Morata. Occasioni sciupate dall'ex Chelsea, con il Milan che si morde le mani.

All'81' Nicola richiama in panchina Mattia Felici e Antoine Makoumbou; dentro, al loro posto, Tommaso Augello e Răzvan Marin. Il Milan non molla e, all'84', Fofana prova la botta da fuori area: pallone in curva. Poi ci prova, all'86', anche Leão: la posizione è diversa, il tiro è più potente, ma l'esito è lo stesso. Pallone di molto fuori dalla porta difesa dal portiere del Cagliari, Caprile.

Ultima azione di Leão che, all'88', lascia il posto in campo all'esordiente Bob Omoregbe. Al 92' è proprio il nigeriano che crea scompiglio a destra e mette a centro area per la deviazione di Abraham: bravo Caprile a dire - ancora - di no. Al 96' bomba di Theo su punizione ed ulteriore, grande parata di Caprile. Milan-Cagliari 1-1 al 90': soltanto un pareggio al debutto da allenatore in campionato per Conceição, con la partita che termina con la contestazione della Curva Sud nei confronti della proprietà e tra i fischi. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>