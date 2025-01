Milan-Cagliari 0-0 (45′): Maignan, un prodigio su Felici | Serie A News

Il Diavolo è propositivo e, al 18' , si presenta al tiro anche con Christian Pulisic : sinistro schiacciato, parata a terra facile per Caprile. Un minuto più tardi Milan ancora molto pericoloso con Reijnders: l'olandese si libera appena fuori l'area di rigore e conclude, di destro, verso la porta. La sua conclusione, però, non ha buon esito. I rossoneri fanno la partita, ma gli ospiti si difendono con ordine.

Il Milan si riaffaccia al 32', con pericolosità, dalle parti di Caprile: il destro dalla distanza di Youssouf Fofana, però, termina largo. Il Cagliari non impensierisce mai Mike Maignan, ma è comunque molto insidioso nelle veloci ripartenze in contropiede, sulle fasce, con Nadir Zortea e Mattia Felici. In una di queste, intorno al 36', è bravo Davide Calabria a chiudere su Nicolas Viola a pochi passi dalla porta rossonera.